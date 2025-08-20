МосБиржа под ударом: инвесторов пугают новые ограничения

Индекс МосБиржи теряет 0,8%, опустившись до 2941 пунктов. Еврокомиссия готовит 19-й пакет ограничений, а СМИ пишут о возможных новых мерах при отказе Путина от встречи с лидерами США и Украины. Белый дом настаивает на прямом диалоге Москвы и Киева.

Индекс так и не смог закрепиться выше 3000 пунктов и торгуется в «боковике» 2930–3010. Эксперты отмечают: неопределенность сдерживает покупки, и именно выход из диапазона определит дальнейшее движение. Инвесторам предлагают обратить внимание на варранты на индекс МосБиржи — инструмент с шестикратным плечом без риска маржин-колла.

Поддержку рынку оказывает нефть: Brent держится на $66,5, Light — на $62,5. Запасы в США сократились на 2,4 млн баррелей, официальный отчет Минэнерго ожидается вечером. Важным событием станет визит индийской делегации: страна намерена продолжать закупки российской нефти со скидкой, несмотря на новые тарифы США. Также возобновились поставки по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Хуже рынка выглядят акции «НОВАТЭКа» (-1,6%), «Аэрофлота» (-1,1%) и НЛМК (-0,7%). Наоборот, «Циан» подскочил на 6,6% после отчетности и ожиданий спецдивиденда. «Префы» «Светофор Групп» растут шестую неделю (+9,5%) на дивидендных ожиданиях. После редомициляции вернулись к торгам акции Fix Price, которые обмениваются на ГДР и торгуются около 0,96 рубля