МТС: высокие дивиденды и перспективы роста акций
- 21 Августа 2025
МТС: высокие дивиденды и перспективы роста акций
МТС — ведущий игрок телеком-рынка России и крупнейшая цифровая экосистема страны. Компания отличается надежной бизнес-моделью, стабильными выплатами акционерам и уверенными позициями в отрасли.
Инвестиции под контролем — в одном клике.
Что делает акции МТС привлекательными
1. Высокие дивиденды
На протяжении более чем двух десятилетий МТС регулярно делится прибылью с инвесторами. В период 2024–2026 гг. компания планирует выплачивать не менее 35 ₽ на акцию, что соответствует доходности около 16,1% годовых — существенно выше ставок по однолетним ОФЗ.
2. Снижение ключевой ставки
Если Банк России продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики, финансовые расходы и долговая нагрузка компании уменьшатся. Это откроет дорогу к росту чистой прибыли и усилит интерес инвесторов к акциям МТС.
3. Потенциал IPO дочерних компаний
МТС готовит к размещению ряд активов: MTS AdTech (рекламные технологии), Юрент (сервис кикшеринга), MTS Web Services (интернет-сервисы) и другие. Успешные IPO могут значительно увеличить рыночную капитализацию компании.
По оценкам наших аналитиков, потенциал доходности акций МТС может составить до 15% всего за полгода.