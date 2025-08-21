МТС: высокие дивиденды и перспективы роста акций

МТС — ведущий игрок телеком-рынка России и крупнейшая цифровая экосистема страны. Компания отличается надежной бизнес-моделью, стабильными выплатами акционерам и уверенными позициями в отрасли.

Что делает акции МТС привлекательными

1. Высокие дивиденды

На протяжении более чем двух десятилетий МТС регулярно делится прибылью с инвесторами. В период 2024–2026 гг. компания планирует выплачивать не менее 35 ₽ на акцию, что соответствует доходности около 16,1% годовых — существенно выше ставок по однолетним ОФЗ.

2. Снижение ключевой ставки

Если Банк России продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики, финансовые расходы и долговая нагрузка компании уменьшатся. Это откроет дорогу к росту чистой прибыли и усилит интерес инвесторов к акциям МТС.

3. Потенциал IPO дочерних компаний

МТС готовит к размещению ряд активов: MTS AdTech (рекламные технологии), Юрент (сервис кикшеринга), MTS Web Services (интернет-сервисы) и другие. Успешные IPO могут значительно увеличить рыночную капитализацию компании.

По оценкам наших аналитиков, потенциал доходности акций МТС может составить до 15% всего за полгода.