Акции девелопера «Самолет» обвалились после новостей о следственных действиях

Котировки группы «Самолет» утром 21 августа на Московской бирже падали до ₽1106 за бумагу, что на 12,23% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Позже снижение частично отыгралось: к 11:33 мск акции торговались по ₽1176,5, что соответствует минус 6,63%.

Резкое падение произошло на фоне сообщений о следственных действиях в офисах компании. Следственный комитет Санкт-Петербурга сообщил о возбуждении уголовных дел, связанных с проектами «Новое Колпино» и «Курортный Квартал».

По данным следствия, застройщик получил средства дольщиков по договорам участия в строительстве, однако в установленные законом сроки обязательства по вводу объектов в эксплуатацию выполнены не были.

Акции девелопера обращаются на Мосбирже под тикером SMLT с октября 2020 года. В ходе IPO компания разместила 5,1% капитала по цене ₽950 за акцию и привлекла около ₽2,9 млрд.