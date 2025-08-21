Акции «Банка Санкт-Петербург»: стоит ли брать на долгосрок

Недавняя отчетность Банка Санкт-Петербург по РСБУ показала снижение ключевых финансовых показателей. Это усилило ожидания инвесторов, что и предстоящий отчет по МСФО, запланированный на 22 августа, также может оказаться не самым сильным.

В целом банковский сектор, по нашим оценкам, вступает в период давления на прибыльность: доходы будут сокращаться, а потребность в формировании резервов — расти. Для средних игроков, к которым относится и Банк Санкт-Петербург, такие вызовы могут ощущаться острее, чем для крупнейших участников рынка.

Однако именно это открывает интересные возможности для долгосрочных инвесторов. Банк традиционно выплачивает дивиденды, и если он сохранит уровень выплат хотя бы на уровне прошлого года, текущая доходность может приблизиться к 14% годовых.

Качество кредитного портфеля в условиях замедления экономики во многом зависит не только от грамотного риск-менеджмента, но и от удачи. Вероятно, крупнейшие банки смогут пройти этот этап мягче — благодаря масштабу и устойчивой клиентской базе.

С точки зрения цены, уровень около 360 рублей за акцию выглядит привлекательным для покупок с горизонтом 1–2 года. Тем не менее, если говорить о приоритетах в банковском секторе, бумаги Сбербанка пока остаются более предпочтительным вариантом для включения в портфель.