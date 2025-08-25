Российский рынок: обзор на 25 августа. Сезон корпоративных отчетов

В пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,46% до 2896,76 п., тогда как РТС снизился на 0,16% до 1130,09 п. По итогам недели оба индекса потеряли 3,8–4,7%. Суверенные облигации также ушли в коррекцию: индекс RGBI за неделю снизился на 0,93%, а доходности ОФЗ выросли, особенно на коротком участке кривой. Спред между 10- и 2-летними бумагами сократился до 51 б.п. Консолидация на рынке ОФЗ выглядит логичной после предыдущего ралли и, вероятно, продлится вблизи 120–122 п. по RGBI.

CONOMY TERMINAL. Уверенность в будущем — уже сегодня.

На сырьевом рынке золото получило поддержку после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла о готовности к снижению ставки в сентябре. Индекс доллара упал почти на 1%, а котировки золота прибавили около 0,8% за неделю, оставаясь в диапазоне $3260–3410 за унцию. Консолидация может продолжиться, но возможное смягчение политики ФРС остаётся драйвером роста.

Главное событие ближайших дней – публикация корпоративных отчётностей за II квартал и I полугодие 2025 г. Результаты покажут, насколько компании справляются с высокими ставками. Сохранение маржинальности станет позитивным сигналом для инвесторов. Дополнительное внимание будет приковано к статистике Росстата по занятости и инфляции. Смягчение на рынке труда повысит вероятность снижения ключевой ставки, что благоприятно для акций в среднесрочной перспективе.

Технически индекс МосБиржи имеет поддержку на 2850 п. и сопротивление в районе 3000 п. В краткосрочной перспективе сохраняется потенциал восстановления.