Акции без курса: инвесторы ждут искры для прорыва

Начало последней недели лета на российском рынке акций сопровождалось продолжением продаж. Индекс Мосбиржи в моменте снижался на 1,3% и почти достиг уровня поддержки в 2850 пунктов. Однако во второй половине торговой сессии ситуация изменилась – рынок развернулся вверх, и по итогам дня падение индекса составило лишь около 0,3%.

Ближайшее сопротивление теперь находится в районе 2950 пунктов. В случае его преодоления возможен тест психологически важной отметки в 3000 пунктов. Таким образом, в ближайшее время рынок, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2850–3000 пунктов, пока не появятся новые драйверы. Поводом для выхода из боковика могут стать либо новости о переговорах по Украине, либо ожидания, что ЦБ на сентябрьском заседании вновь снизит ключевую ставку на 2 п.п. Рынок работает — когда работает стратегия. Зарабатывай с CONOMY TERMINAL

Сегодня с утра позитивное настроение сохранилось: индекс прибавляет около 0,4% и держится вблизи уровня 2900 пунктов.

Идея: акции Банка «Санкт-Петербург»

С 13 августа бумаги банка потеряли порядка 12,5%, что указывает на перепроданность. Давление оказала не самая сильная отчетность за второй квартал: прибыль снизилась из-за увеличения резервов, которые в будущем могут быть частично распущены. Более неприятным фактором стало сокращение дивидендных выплат – с 50% до 30% от прибыли за первое полугодие. В то же время это решение можно трактовать как шаг в пользу наращивания капитала для расширения бизнеса.

Сейчас акции находятся на уровне сопротивления и немного ниже линии поддержки восходящего тренда, который наблюдается с марта 2022 года. Для инвесторов с высоким аппетитом к риску это возможность рассмотреть покупку с расчетом на отскок и фиксацию прибыли при движении котировок выше 400 рублей. В долгосрочных портфелях эта бумага также может занять достойное место.

Валютный рынок

Курс рубля к юаню в понедельник укрепился на 0,7%, практически полностью компенсировав падение прошлой пятницы. Возможно, рост спроса на рубль был связан с налоговыми выплатами крупных экспортеров. Спекулянты также активно фиксировали прибыль: пара находилась на верхней границе восходящего канала, что традиционно является уровнем для продаж.

Сегодня торги начались уже у нижней границы канала. Это точка, где можно рассматривать покупки с установкой защитных стопов