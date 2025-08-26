Рынок на пике: США переписали историю переоценки акций

Американский фондовый рынок установил новый исторический рекорд по уровню оценки, превысив не только отметки «пузыря доткомов» в 2000 году, но и показатели, зафиксированные накануне Великой депрессии 1929-го. Такой результат подчеркивает масштабный рост стоимости активов за последние годы и отражает высокие ожидания инвесторов от будущего корпоративных прибылей и экономического развития.

В то же время столь высокая переоценка вызывает противоречивые оценки. С одной стороны, оптимисты считают, что сильные технологические компании, инновации и поддержка со стороны монетарной политики могут оправдать текущие уровни. С другой стороны, многие аналитики предупреждают о перегретости рынка и возможной коррекции: исторически столь экстремальные оценки нередко предшествовали кризисам.

Сегодня ситуация на американском рынке стала одной из ключевых тем для обсуждения среди инвесторов, экономистов и политиков, ведь его динамика во многом задаёт тон глобальной финансовой системе.

