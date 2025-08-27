  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Аналитика
  3. Статьи
  4. Задумывались ли вы, как русские писатели распоряжались своими деньгами?

Задумывались ли вы, как русские писатели распоряжались своими деньгами?

27 Августа 2025
Conomy

Задумывались ли вы, как русские писатели распоряжались своими деньгами?

Пушкин получал и гонорары, и доходы с имения, но тратил быстрее, чем зарабатывал: балы, дуэли, карточные долги — и снова пусто.

Тургенев оказался дальновиднее: вкладывал в железнодорожные акции и закладные листы, жил за границей на дивиденды и проценты.

Чехов же предпочёл стабильность — продал права на свои произведения и приобрёл дом в Ялте и участок в Гурзуфе. Его инвестиции были не в роскошь, а в здоровье и спокойствие.

Они полагались на чутьё. А сегодня вам доступен умный инструмент — CONOMY TERMINAL. Он показывает, какие акции имеют лучший потенциал роста. Попробуйте — зарегистрируйтесь прямо сейчас.

Теги: инвестиции