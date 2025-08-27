Задумывались ли вы, как русские писатели распоряжались своими деньгами?

Пушкин получал и гонорары, и доходы с имения, но тратил быстрее, чем зарабатывал: балы, дуэли, карточные долги — и снова пусто.

Тургенев оказался дальновиднее: вкладывал в железнодорожные акции и закладные листы, жил за границей на дивиденды и проценты.

Чехов же предпочёл стабильность — продал права на свои произведения и приобрёл дом в Ялте и участок в Гурзуфе. Его инвестиции были не в роскошь, а в здоровье и спокойствие.

