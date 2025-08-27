📉 «Мечел»: рост акций против реальности

Несмотря на технические сигналы и перепроданность бумаг, фундаментальная ситуация вокруг «Мечела» остаётся крайне тяжёлой. Угольная отрасль переживает глубокий кризис: в Кузбассе остановлены уже 17 предприятий, а ещё десятки находятся в «красной зоне».

Компания почти вдвое сократила инвестпрограмму и рассматривает продажу энергетических активов. Дополнительный тревожный сигнал — уход гендиректора Олега Коржова, проработавшего в компании более 10 лет.

Финрезультаты за 2024 год тоже негативные: выручка снизилась, убыток составил 37 млрд руб., EBITDA упала более чем на треть, а долговая нагрузка выросла.

📊 При таких вводных акции «Мечела» мы не считаем интересными к покупке, даже если график временно показывает отскок.