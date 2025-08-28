Какие акции добавить в портфель?

Наши эксперты выделили десятку бумаг, которые выглядят наиболее перспективными для включения в портфель уже сегодня.

Сбербанк (ао, ап)

Акции Сбербанка продолжают опережать индекс МосБиржи, показав с начала года рост на +11% относительно бенчмарка. Более трети дивидендного гэпа уже закрыто, а в среднем банк делает это за 2–3 месяца. Выплата за 2024 год составила рекордные для российского рынка 786,9 млрд руб., значительная часть которых может быть реинвестирована в акции, поддерживая рост котировок.

Цель: 345 руб.

X5 Corporate Center

Один из лидеров роста 2025 года. За 2024 год ритейлер увеличил выручку до 3,9 трлн руб. (+24,2%), чистая прибыль составила 110 млрд руб. (+22%). В 1 квартале 2025-го рост выручки сохранился на уровне +20,7% г/г. После редомициляции и до закрытия реестра акционеров котировки прибавили +28%. В июле инвесторы получили рекордные дивиденды с доходностью 19% (648 руб. на акцию). До конца года ожидается промежуточная выплата не менее 300 руб. на акцию.

Цель: 4 000 руб.

Т-Техно

С начала года акции компании опережают индекс МосБиржи на 22%. По итогам 2024-го выручка достигла 338 млрд руб. (рост в 2,3 раза), чистая прибыль — 38,7 млрд руб. (+87%).

Цель: 3 955 руб.

МТС

Компания сохраняет высокую дивидендную доходность — 35 руб. на акцию ежегодно до 2026 года (15–16%). Июльский дивгэп уже закрыт. Снижение ключевой ставки ЦБ будет способствовать уменьшению долговой нагрузки и процентных расходов, что позитивно для котировок.

Цель: 61 руб.

Ренессанс Страхование

Акции с начала года прибавили 19% к индексу. В 2024 году премии выросли на 37,5% (169,8 млрд руб.), чистая прибыль составила 11,1 млрд руб. (+7,8%). Инвестпортфель компании — 247 млрд руб. На графике с июня формируется устойчивый восходящий канал, что подтверждает технический потенциал роста. Дополнительным драйвером может стать переоценка портфеля ценных бумаг.

Цель: 155 руб.

ВК

В первом полугодии 2025 года выручка составила 72,6 млрд руб. (+13%), EBITDA — 10,4 млрд руб., чистый убыток сократился вдвое — до 12,7 млрд руб. Компания снизила чистый долг в два раза (до 77 млрд руб.) за счет допэмиссии. Приоритеты — сокращение долговой нагрузки, развитие инвестпроектов и повышение рентабельности. Факторы роста: госзаказ и развитие мессенджера МАХ. Технически акции продолжают движение в восходящем канале.

Цель: 425 руб.

Полюс

Абсолютный лидер роста на российском рынке в 2025 году: с начала года котировки прибавили +56% и обновили исторический максимум — 2248 руб. за акцию. 27 августа ожидается публикация отчетности за 1 полугодие, которая может стать дополнительным драйвером роста.

Цель: 2 600 руб.

ФосАгро

Крупнейший производитель фосфорсодержащих удобрений в России и один из мировых лидеров отрасли. Компания стабильно наращивает объемы выпуска и продаж. Стратегия развития до 2025 года была выполнена досрочно. С начала года динамика акций опережает индекс МосБиржи, а котировки находятся вблизи годовых максимумов.

Цель: 7 500 руб.

Ростелеком

Акции компании фундаментально недооценены относительно других игроков телеком- и IT-сектора. При смягчении денежно-кредитной политики и улучшении рыночной конъюнктуры возможно IPO дочерних компаний «РТК-ЦОД» и «Солар», что повысит капитализацию холдинга. Закрытие дивгэпа по ао ожидается в течение месяца, по ап — за 2–3 месяца.

Цель: 98 руб.

Яндекс

Бумаги продолжают уверенно двигаться в рамках восходящего канала. Новое ИИ-обновление поисковой системы укрепит позиции компании (сейчас доля рынка ~67%) и повысит доходность рекламного направления. В 2024 году выручка составила свыше 1 трлн руб. (+37%), а в 2025 ожидается рост более чем на +30%.

Цель: 5 170 руб.

📈 Эти акции демонстрируют сильный фундаментальный и технический потенциал, а также высокую дивидендную привлекательность.

