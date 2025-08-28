Какой будет ключевая ставка в 2026 году
- 28 Августа 2025
Прогноз по ставке важен для бизнеса и инвестиций, поэтому рассмотрим ключевые факторы.
Инфляционные ожидания: за 5 лет цены выросли на 52%, доверие к низкой инфляции восстановится не сразу → жёсткая политика.
Рынок труда: рекордно низкая безработица (2,2%) → давление на зарплаты → жёсткая политика.
Курс рубля: укреплён, в перспективе вероятно ослабление → жёсткая политика.
Фискальная политика: дефицит снижается, бюджет ограничивает экономику → мягкая политика.
Деловая активность: начало спада, рост ВВП в 2026 лишь 0,5–1,5% → мягкая политика.
Кредитование: слабый спрос, ставки высокие → мягкая политика.
Геополитика: возможное продвижение к миру → мягкая политика.
Итог: факторы сбалансированы. ЦБ сможет перейти к нейтральной политике.
Нейтральная ставка в реальном выражении — 4%, с учётом ожиданий инфляции — около 9%.
Прогноз: начало 2026 года — 15%, конец — 9%.