  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Аналитика
  3. Статьи
  4. Какой будет ключевая ставка в 2026 году

Какой будет ключевая ставка в 2026 году

28 Августа 2025
Conomy

Ваш путь к финансовой свободе начинается здесь. CONOMY TERMINAL

Прогноз по ставке важен для бизнеса и инвестиций, поэтому рассмотрим ключевые факторы.

  • Инфляционные ожидания: за 5 лет цены выросли на 52%, доверие к низкой инфляции восстановится не сразу → жёсткая политика.

  • Рынок труда: рекордно низкая безработица (2,2%) → давление на зарплаты → жёсткая политика.

  • Курс рубля: укреплён, в перспективе вероятно ослабление → жёсткая политика.

  • Фискальная политика: дефицит снижается, бюджет ограничивает экономику → мягкая политика.

  • Деловая активность: начало спада, рост ВВП в 2026 лишь 0,5–1,5% → мягкая политика.

  • Кредитование: слабый спрос, ставки высокие → мягкая политика.

  • Геополитика: возможное продвижение к миру → мягкая политика.

Итог: факторы сбалансированы. ЦБ сможет перейти к нейтральной политике.

Нейтральная ставка в реальном выражении — 4%, с учётом ожиданий инфляции — около 9%.

Прогноз: начало 2026 года — 15%, конец — 9%.

Теги: инвестиции