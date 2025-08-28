Какой будет ключевая ставка в 2026 году

Ваш путь к финансовой свободе начинается здесь. CONOMY TERMINAL

Прогноз по ставке важен для бизнеса и инвестиций, поэтому рассмотрим ключевые факторы.

Инфляционные ожидания : за 5 лет цены выросли на 52%, доверие к низкой инфляции восстановится не сразу → жёсткая политика.

Рынок труда : рекордно низкая безработица (2,2%) → давление на зарплаты → жёсткая политика.

Курс рубля : укреплён, в перспективе вероятно ослабление → жёсткая политика.

Фискальная политика : дефицит снижается, бюджет ограничивает экономику → мягкая политика.

Деловая активность : начало спада, рост ВВП в 2026 лишь 0,5–1,5% → мягкая политика.

Кредитование : слабый спрос, ставки высокие → мягкая политика.

Геополитика: возможное продвижение к миру → мягкая политика.

Итог: факторы сбалансированы. ЦБ сможет перейти к нейтральной политике.

Нейтральная ставка в реальном выражении — 4%, с учётом ожиданий инфляции — около 9%.

Прогноз: начало 2026 года — 15%, конец — 9%.