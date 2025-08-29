Совет директоров ЛУКОЙЛа ускорил рост акций программой погашения

Акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже заметно подорожали после того, как совет директоров компании одобрил погашение до 76 млн квазиказначейских бумаг. Эти акции не будут учитываться при расчёте дивидендов, что положительно отразилось на ожиданиях инвесторов.

Общий объем выпуска ЛУКОЙЛа составляет чуть менее 692,9 млн акций. На торгах 29 августа котировки компании (тикер LKOH) поднялись выше ₽6500 за бумагу, достигнув максимума в ₽6595, что соответствует росту на 5,12%. Рост котировок оказал поддержку и индексу Мосбиржи, который превысил отметку 2900 пунктов.

Компания ранее представила отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 года, где отметила активный выкуп акций с рынка. Эксперты оценивают, что дальнейшее сокращение обращающегося пакета на 76 млн бумаг может добавить потенциал роста стоимости примерно на 12%. При текущей цене ₽6300 это соответствует уровню около ₽7100 за акцию.

Менеджмент также уточнил, что при расчёте дивидендов расходы на выкуп акций в первом полугодии не будут учитываться в скорректированном свободном денежном потоке. Таким образом, ожидается, что дивиденд за полугодие может составить ₽527 на акцию, что соответствует доходности свыше 8%. Это значительно выше прежних прогнозов в районе ₽378.

По мнению аналитиков, решение ЛУКОЙЛа — сильный позитивный фактор для акционеров: уменьшение количества обращающихся бумаг повышает их стоимость и увеличивает размер будущих дивидендных выплат.

ЛУКОЙЛ остаётся одной из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний мира, обеспечивая около 2% мировой добычи нефти и владея примерно 1% глобальных доказанных запасов углеводородов.