Инвестиции без потерь: секрет диверсификации

Главный инструмент инвестора — диверсификация портфеля. Если вложения распределены по разным активам, падение одних компенсируется ростом других. Такой подход помогает пережить волатильность рынка и уменьшить риски.

🛒 Не ограничивайтесь одной компанией

Инвестировать всё в акции одной фирмы опасно: при их падении убытки будут существенными. Гораздо надёжнее держать 10–20 бумаг из разных отраслей. Тогда даже проблемы пары компаний не повлияют критично на ваш капитал. Такой метод защищает и от банкротств, и от резких падений котировок.

⚖️ Комбинируйте разные классы активов

Акции, облигации, золото и валюта ведут себя на рынке по-разному. Например, снижение стоимости акций часто сопровождается стабильностью облигаций. Чем шире набор инструментов, тем устойчивее портфель к кризисам и резким движениям рынка.

🌎 Диверсифицируйте по отраслям и инструментам

Размещайте средства в разных секторах экономики, чтобы просадка в одной сфере не обнулила доходность. Облигации тоже стоит комбинировать: государственные и корпоративные, с разными сроками и купонными ставками. А валютные активы — золото или замещающие облигации — помогут снизить риск обесценивания рубля.

