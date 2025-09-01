Дивиденды осени: какие акции купить в сентябре и октябре

Сейчас в разгаре сезон публикации отчётности: компании отчитываются за первое полугодие и определяются с размерами промежуточных дивидендов. Ниже — список эмитентов, которые готовы поделиться прибылью с акционерами в ближайшие недели.

1 ₽ на акцию

Дивидендная доходность: 1,3%

Последний день покупки с дивидендами: 11 сентября

Формально выплаты идут за первые шесть месяцев, но компания уточнила, что фактически речь о дивидендах по итогам всего 2024 года.

Хэдхантер

233 ₽ на акцию

Доходность: 6,5%

Дата закрытия реестра: 25 сентября

Компания ранее прогнозировала дивиденды на уровне 200 ₽, поэтому объявленный размер оказался приятным сюрпризом для рынка.

Яндекс

80 ₽ на акцию

Доходность: 1,8%

Последний день покупки: 26 сентября

Эмитент закрепляет традицию стабильных выплат: это уже третья подряд выплата по 80 ₽ за акцию.

Фосагро

387 ₽ на акцию

Доходность: 5,5%

Крайний срок покупки: 30 сентября

Совет директоров и акционеры часто расходятся во мнении. Так, дивиденды за 2024 год утвердили меньше рекомендованного, а от выплат за 1-й квартал 2025 года и вовсе отказались. Окончательный размер дивидендов будет определён собранием 11 сентября.

Полюс

70,85 ₽ на акцию

Доходность: 3,3%

Купить с дивидендами можно до: 10 октября

Аналитики считают, что рост цен на золото ещё не до конца отыгран в котировках. Прогноз по акциям «Полюса» повышён до 2,5–2,6 тыс. ₽.

Газпром нефть

17,3 ₽ на акцию

Доходность: 3,25%

Дата закрытия реестра: 10 октября

Размер дивидендов оказался ниже консенсус-прогноза. При сохранении слабого денежного потока есть риск снижения коэффициента выплат с 75% до 50%.

Т-Технологии

35 ₽ на акцию (за 2-й квартал и 1-е полугодие)

Доходность: 1%

Крайний срок покупки: 3 октября

В 1-м квартале уже выплатили по 33 ₽, теперь акционеры получат дивиденды по итогам 2-го квартала.

Новатэк

35,5 ₽ на акцию

Доходность: 3%

Купить с дивидендами можно до: 3 октября

Итог оказался лучше ожиданий аналитиков — вместо прогнозных 32,6 ₽ компания распределит больше.

Банк «Санкт-Петербург»

16,61 ₽ на обыкновенную акцию и 0,22 ₽ на привилегированную

Доходность: 4,5% по обыкновенным и 0,3% по привилегированным

Крайняя дата покупки: 3 октября

Банк обычно направляет на дивиденды 20–50% прибыли по МСФО. В 2024 году выплатил максимальные 50%, но за 1-е полугодие 2025 года распределяет около 30%, что ниже ожиданий.

Татнефть

14,35 ₽ на обыкновенную и привилегированную акции

Доходность: 2%

Последний день покупки с дивидендами: 13 октября

Рынок ожидал более щедрых выплат: лишь 50% прибыли против привычных 75% в прошлые годы.

