Рынок акций набирает паузу перед движением

С началом осенних торгов инвесторы предпочли занять выжидательную позицию. В первый день сентября индекс снизился примерно на 0,7%, при этом объём сделок остался крайне низким — около 54 млрд рублей. Такая динамика указывает на отсутствие активности со стороны большинства участников и продолжение бокового движения, которое длится уже 11 сессий. Рынку явно назрела необходимость выхода из текущего диапазона.

Ситуация на долговом рынке остаётся напряжённой: масштабные продажи ОФЗ высвободили капитал у спекулянтов, что при благоприятных условиях может поддержать движение в акциях. Однако сегодня на динамику способен повлиять внешний фактор: ожидается выступление президента США Дональда Трампа, тема которого пока неизвестна. В случае жёстких заявлений в адрес России рынок может временно просесть, но внимание игроков уже смещается к заседанию совета директоров ЦБ по ключевой ставке, которое состоится на следующей неделе.

Из позитивных новостей стоит выделить события в Китае. «Газпром» и CNPC подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, который предусматривает строительство «Силы Сибири-2», газопровода «Союз — Восток» через Монголию, а также рост текущих поставок. Хотя конкретных сроков реализации пока нет, сама новость поддержала котировки компании: утром бумаги «Газпрома» прибавляли около 0,5%, продолжая восходящий тренд, начавшийся ещё 22 августа.

Сильнее рынка выглядели акции золотодобывающих компаний. Бумаги «Полюса» подскочили на 2,2%, отразив рост золота к новым историческим максимумам. Сам металл пробил верхнюю границу технической фигуры «сходящийся треугольник», что открывает потенциал для дальнейшего роста. Для акций «Полюса» ближайшим заметным сопротивлением остаётся уровень в районе 2320 рублей.