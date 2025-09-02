"Аэрофлот" набирает высоту: пассажиропоток и выручка продолжают расти

Группа «Аэрофлот», в которую входят одноимённая авиакомпания, «Россия» и лоукостер «Победа», продолжает укреплять позиции на рынке. Аналитики подтверждают потенциал по акциям компании с целевой ценой 78,71 руб., что подразумевает возможность роста около 25,7%. Поддержку котировкам обеспечивают высокий спрос на внутренние перелёты, снижение долговой нагрузки и оптимизация маршрутной сети.

Пассажиропоток и маршрутная сеть

Основными драйверами роста остаются расширение географии полётов, повышение загрузки рейсов и обновление парка отечественными самолётами. «Аэрофлот» активно развивает хабы внутри страны и запускает новые международные маршруты.

По итогам первого полугодия 2025 года группа перевезла 25,9 млн пассажиров (+2% год к году). На внутренних рейсах показатель вырос до 19,7 млн (+1,3%), на международных — до 6,2 млн (+4,1%). Средний коэффициент загрузки кресел достиг 89,1%, что на 0,8 п. п. выше прошлогоднего уровня.

Финансовые результаты

Согласно отчётности по МСФО за 1П 2025 года:

Выручка составила 414,8 млрд руб. (+10% г/г) благодаря расширению маршрутной сети, росту тарифов и укреплению рубля.

Скорректированная EBITDA снизилась до 82,8 млрд руб. (-29,4% г/г), маржа — 20% .

Чистая прибыль (с учётом курсовых разниц и страховых выплат) упала до 4,3 млрд руб. (-84,1% г/г).

Ключевым негативным фактором стало сокращение компенсаций по топливному демпферу при укреплении рубля, а также рост операционных расходов: зарплат, технического обслуживания и ремонта флота, что частично связано с изменением правил капитализации расходов. Дополнительное давление оказала инфляция (+14,3% г/г).

При этом компания продолжает сокращать долговую нагрузку: чистый долг снизился на 16% г/г, до 476 млрд руб., а коэффициент Чистый долг/EBITDA улучшился до 2,3.

Инвестиционный потенциал

На фоне восстановления дивидендных выплат, увеличения пассажиропотока и роста доходных ставок акции «Аэрофлота» сохраняют значительный потенциал роста. Сравнительный анализ мультипликаторов (P/E, EV/S, EV/EBITDA на 2025 год) указывает на справедливую цену в 78,71 руб. даже с учётом 50%-го странового дисконта.

Риски

Среди ключевых рисков для компании выделяются:

геополитическая напряжённость;

рост цен на топливо;

сложности с техническим обслуживанием и импортозамещением;

дефицит запчастей;

тарифная конкуренция и возможное замедление экономики России, что может негативно сказаться на спросе.

