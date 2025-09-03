Инвестиционный бум среди подростков: счета открывают даже 14-летние

За последние два месяца количество несовершеннолетних инвесторов выросло почти в четыре раза: с 18 тысяч до 70 тысяч человек. Летом 2025 года лидерами по числу подростков, открывших брокерские счета, стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и Красноярский край. Наибольшая доля новых инвесторов приходится на подростков 16–17 лет (по 31%), четверть участников — 15-летние, а 14% начали инвестировать уже в 14 лет.

Портфельный анализ показал, что юные инвесторы делают ставку на акции: они составили 71% чистых покупок, что более чем на 60% выше показателя взрослых участников рынка. Наибольшей популярностью у подростков пользуются бумаги Сбера, ВТБ, X5, «Аэрофлота» и «Газпрома».

На втором месте по предпочтениям оказались корпоративные облигации с погашением до пяти лет (11%), а третью позицию заняли фонды денежного рынка (8%). Примечательно, что подростки продолжают активно покупать такие фонды, в то время как взрослые инвесторы летом чаще их продавали.

Главная мотивация молодых игроков — желание разобраться, как работает фондовый рынок (60%). Четверть респондентов пришли под влиянием блогеров и лидеров мнений. Еще 12% вдохновились примером родителей, а 4% — друзей.

Интересно, что большинство начинающих инвесторов (55%) сделали первые шаги без поддержки семьи: их родители не связаны с инвестиционной сферой. У 13% — напротив, родители сами инвестируют и помогают детям.

Сегодня открыть брокерский счет в России могут подростки от 14 лет. В исследовании приняли участие свыше тысячи юных инвесторов.