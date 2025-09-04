Топ-10 акций для инвестиций в сентябре

В сентябре мы обновили список инвестиционных идей. Некоторые компании показали слабую динамику, тогда как другие продолжают удивлять ростом.

Аренадата

Компания пересмотрела прогноз по выручке: вместо ожидаемых 40% рост составит лишь 20–30%. Для рынка акций роста такие новости болезненны, так как высокая динамика уже заложена в цену. Мы считаем, что рост скорее отложился, чем отменился, но драйверов в среднесрочной перспективе пока нет. Ключевым станет IV квартал.

Новабев

Несмотря на слабый рынок алкоголя, компания показала двузначный рост выручки и EBITDA благодаря продвижению премиум-брендов. Новая стратегия фокусируется именно на них. Улучшение управления оборотным капиталом позволило вывести свободный денежный поток в плюс. Розничная сеть «ВинЛаб» растёт качественно: выручка +25% г/г, EBITDA +51%. Потенциальное IPO «ВинЛаба» может стать катализатором уже в 2025 году.

Озон Фармацевтика

Акции подорожали на 12% после SPO, которое увеличило free-float до 14%. Это создаёт предпосылки для включения бумаг в индекс МосБиржи. Долгосрочный потенциал сохраняется, однако краткосрочно мы рекомендуем фиксировать прибыль: результаты I полугодия оказались слабее ожиданий из-за роста расходов и снижения рентабельности.

Промомед

Компания подтвердила высокий темп развития. За первое полугодие выручка выросла на 82% благодаря расширению линейки инновационных препаратов. В эндокринологии продажи увеличились на 118%, в онкологии – на 188%. Снижение себестоимости и контроль затрат позволили повысить маржинальность и сократить долговую нагрузку. Прогноз на 2025 год: рост выручки на 75% при EBITDA-марже 40%. Целевая цена — 654 рубля.

Топ-10 акций на сентябрь