Результаты «Ренессанса» поддерживают интерес инвесторов

На прошлой неделе большинство компаний опубликовали финансовые отчёты за первое полугодие 2025 года. Среди них — публичный страховщик Группа «Ренессанс страхование», результаты которого заслуживают внимания.

По итогам периода совокупные страховые премии компании выросли на 26%, достигнув 92,2 млрд рублей. Основным драйвером стал сегмент накопительного страхования жизни (НСЖ): премии здесь практически удвоились (+99,5%) и составили 52,7 млрд рублей. В результате доля Life-направления в бизнесе увеличилась до 63%, что отражает высокий спрос на накопительные продукты на фоне сохраняющихся высоких ставок и привлекательной доходности инвестиций.

Сегмент non-life показал более сдержанную динамику — премии остались на уровне прошлого года (34,2 млрд рублей). Внутри направления отмечается спад автострахования (–26% г/г) из-за снижения продаж новых автомобилей, однако КАСКО для физлиц прибавило 13%, а продажи страховых решений для экосистем — 46%. В дальнейшем восстановление сегмента может поддержать смягчение денежно-кредитной политики ЦБ.

Инвестиционный портфель компании за полугодие увеличился на 11,5%, достигнув рекордных 262 млрд рублей. Его структура распределена следующим образом:

40% — корпоративные облигации,

25% — депозиты и денежные средства,

24% — государственные бумаги,

6% — прочие активы,

5% — акции.

Такая диверсификация, в сочетании с высокой ключевой ставкой, обеспечивает дополнительную доходность. Средняя годовая рентабельность собственного капитала (ROATE) составила 30,3%, а достаточность капитала удерживается на комфортном уровне — 118% при минимальном нормативе в 105%.

При этом чистая прибыль сократилась на 14,7%, до 4,6 млрд рублей. Снижение объясняется в основном техническими факторами, связанными с переходом на стандарт МСФО 17, который изменил порядок учёта премий и резервов. На результат также повлияли уменьшение портфеля акций и валютная переоценка из-за укрепления рубля. Вероятно, часть недополученной прибыли может проявиться в будущих периодах.

Компания продолжает расширять продуктовую линейку, активно развивает экосистемные и цифровые решения, а также сохраняет высокую рентабельность. Эти факторы позволяют «Ренессансу» удерживать позиции одного из лидеров рынка. Дополнительным стимулом для инвесторов стали дивиденды — 4,1 рубля на акцию за первое полугодие.

