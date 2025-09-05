📉 Фондовый рынок: тишина перед возможной волатильностью

В четверг индекс Мосбиржи закрылся почти без изменений при низком объеме торгов (около 50 млрд руб.). На графике появилась фигура, указывающая на возможный рост волатильности, но пока поводов для активизации инвесторов не видно.

📊 Главная интрига — решение ЦБ по ключевой ставке в сентябре. Большинство аналитиков ожидают снижения на 2 п.п., однако уверенности в этом нет. Более мягкий шаг регулятора может спровоцировать продажи, поэтому активность в ближайшие дни, скорее всего, останется низкой.

📈 Из акций выделились префы «Сургутнефтегаза» (+1,7%) и «Лукойл» (+1,1%). Инвесторы отыгрывают ослабление рубля и идею выкупа квазиказначейских акций у «Лукойла». Однако потенциал роста бумаг ограничен, а в случае коррекции рынка они вряд ли удержатся в плюсе.

🛢 На нефтяном рынке внимание приковано к заседанию ОПЕК+ в воскресенье. При увеличении добычи котировки рискуют уйти ниже $66 и протестировать $62,1. В противном случае возможен кратковременный отскок к $70. Рубль продолжает слабеть, в паре с юанем тестируя верхнюю границу канала (≈11,4).