ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРОРЫВАЕТСЯ К 2900
- 5 Сентября 2025
💥 TL;DR: IMOEX +0.7% до 2888 п. — рынок игнорирует геополитику и рвется к круглой отметке 2900.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ:
• Дефляция зафиксирована на прошлой неделе
• Годовая инфляция снизилась до 8.3%
• Аналитики улучшили прогнозы по ставке ЦБ
• RGBI подскочил к двухнедельным максимумам
ДРАЙВЕРЫ РОСТА:
• НОВАТЭК +0.6% — первая поставка СПГ в Китай с "Арктик СПГ-2"
• Аэрофлот +0.8% — заявления о попытке восстановления авиасообщения с США
• Ростелеком-ап +2% — планы IPO дочки на 5 млрд рублей
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА:
Отскок от месячных минимумов развивается. Цель — пробой 2900 и возврат в восходящий тренд.