ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРОРЫВАЕТСЯ К 2900

💥 TL;DR: IMOEX +0.7% до 2888 п. — рынок игнорирует геополитику и рвется к круглой отметке 2900.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ:

• Дефляция зафиксирована на прошлой неделе

• Годовая инфляция снизилась до 8.3%

• Аналитики улучшили прогнозы по ставке ЦБ

• RGBI подскочил к двухнедельным максимумам

ДРАЙВЕРЫ РОСТА:

• НОВАТЭК +0.6% — первая поставка СПГ в Китай с "Арктик СПГ-2"

• Аэрофлот +0.8% — заявления о попытке восстановления авиасообщения с США

• Ростелеком-ап +2% — планы IPO дочки на 5 млрд рублей

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА:

Отскок от месячных минимумов развивается. Цель — пробой 2900 и возврат в восходящий тренд.

