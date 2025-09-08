Российский фондовый рынок: дёшево, но не зря

К осени 2025 года индекс Мосбиржи держится около 2800 пунктов — на четверть ниже начала 2022-го. Бумаги выглядят дешевыми: P/E около 4,9 против 10–24 у стран БРИКС. Однако российский рынок всегда торговался с дисконтом из-за преобладания сырьевых и финкомпаний. Если сравнивать с историей, то средний P/E 2001–2025 годов равнялся 6,2, а после 2022 года — лишь 4,5.

Главный сдерживающий фактор — соотношение дивидендной доходности и ставок. При ставке ЦБ в 21% дивдоходность 8% не выглядит привлекательно. Даже после снижения ставки до 18% депозиты пока выгоднее акций. К осени ожидается её снижение до 13–14%, что может высвободить часть сбережений населения (потенциально до 11,5 трлн руб.) для инвестиций на бирже.

При этом перспективы дивидендов сдержанные: прогнозируется их снижение в 2026 году и лишь скромный рост в 2027-м. «Газпром» и металлурги выплаты прекратили, зато ряд компаний (МТС, «Сбер», «Транснефть», HeadHunter) обещают доходность 11–30%.

Сдерживают рынок геополитика, санкции, рост налогов, крепкий рубль и риск рецессии. Давят и внешние факторы — падение цен на нефть, рост добычи ОПЕК+, слабость ряда эмитентов, неудачные IPO. В итоге капитализация российского рынка к ВВП остаётся рекордно низкой — 29%, против 40–60% в Бразилии и других странах.

Итог: акции действительно дешёвые, но риски объясняют эту дешевизну. Потенциал для роста есть при снижении ставок и сохранении дивидендных выплат. В таких условиях сбалансированный портфель может включать:

· 10–15% в фонды ликвидности,

· 20–25% в ОФЗ,

· 20–25% в квазивалютные облигации,

· 30–35% (с возможным ростом до 50–60%) в акции с высокими дивидендами,

около 10% — в спекулятивные инструменты