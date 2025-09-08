Инвестировать в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ – рискованная стратегия

В пятницу российский фондовый рынок прибавил 0,6%, полностью восстановив позиции, потерянные в начале первой недели сентября. Однако объемы торгов остались крайне низкими — менее 43 млрд рублей. Вероятно, до конца текущей недели динамика будет оставаться вялой, с ограниченной активностью участников.

Еще несколько недель назад инвесторы были почти уверены, что 12 сентября ЦБ снизит ставку сразу на 2 п.п. Однако в последние дни эти ожидания изменились. Сейчас рассматриваются два сценария: либо снижение ставки на 2 п.п., но с жесткой риторикой, либо снижение на 1 п.п. с мягким прогнозом. Оба варианта не выглядят особенно позитивными для фондового рынка и вряд ли станут катализатором роста котировок.

Дополнительным негативным фактором выступают заявления президента США Дональда Трампа о новом этапе антироссийских санкций. Подробностей пока нет, но сам факт создает давление на рублевые активы.

На нефтяном рынке страны ОПЕК+ в воскресенье договорились с октября увеличить добычу на 137 тыс. баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 42 тыс. баррелей. Одновременно наблюдается снижение сезонного спроса на топливо после завершения отпускного периода. Поддержкой цен на нефть может стать лишь активный сезон ураганов в Мексиканском заливе, который способен временно ограничить добычу в регионе. Тем не менее рынок ожидал более значительного увеличения производства, поэтому утром нефть подорожала примерно на 1%, удержавшись на уровне около 66 долларов за баррель.

На рынке золота усилилась волатильность: после роста на 1,3% в пятницу котировки в понедельник снизились на 0,7%. Возможен переход цены в боковой диапазон после выхода из фигуры «треугольник». В этих условиях акции «Полюса» сохраняют привлекательность, так как их поддерживает не только динамика золота, но и ослабление рубля.

На валютном рынке пара юань/рубль в пятницу протестировала уровень сопротивления 11,4 — верхнюю границу восходящего канала, в котором она движется с середины августа. Для агрессивных участников рынка это может быть сигналом к частичной фиксации прибыли по длинным позициям с расчетом на более выгодный вход при коррекции.