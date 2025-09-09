Золото взлетело выше $3600: рост или ловушка для инвесторов?

Сентябрь начался с нового рекорда: золото превысило $3600 за унцию, прибавив более 2% за первые дни месяца после августовского роста на 5,2%. Металл дорожает на фоне ожиданий смягчения политики ФРС, слабости доллара и роста спроса на защитные активы.

Главный драйвер — надежды инвесторов на снижение ставки ФРС 17 сентября. Сигналы Джерома Пауэлла о возможном смягчении политики усилили интерес к золоту. Своё влияние оказывает и ослабление доллара, подпитываемое торговой политикой США. Дополнительно давление создают сомнения в независимости ФРС: конфликты между Трампом и регулятором подталкивают капитал в «тихую гавань». Важным фактором остаются покупки золота Центробанками — только в июле они увеличили резервы на 10 тонн.

Технические и психологические аспекты также поддерживают рост: инвесторы охотнее покупают актив, который демонстрирует сильное восходящее движение.

Как долго продлится ралли? Если металл удержится выше $3500, движение может продолжиться. В случае ухудшения мировой экономики золото способно достичь $4000 за унцию. Однако в зоне $3850–3900 высока вероятность коррекции и фиксации прибыли. Ускорение инфляции в США и отказ ФРС от снижения ставок способны укрепить доллар и вызвать откат. При этом металл уже сильно превысил себестоимость добычи ($2000 за унцию), что повышает риск перегрева.

Аналитики не исключают роста к $3700–3800 в ближайшие месяцы при усилении геополитической напряженности и ослаблении доллара. Но история показывает: золото бывает волатильным и не всегда защищает от инфляции.

Что вместо золота? Доступными альтернативами остаются золотые облигации и ETF, которые позволяют вложиться в металл без физической покупки. Более рискованный вариант — акции золотодобывающих компаний, способные принести дивиденды. Интересным выглядит и серебро, недавно преодолевшее $40 за унцию, а также контракты GLDRUB, зависящие и от цены золота, и от курса рубля.