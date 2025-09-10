Акции «РуссНефти» сохраняют потенциал роста

За январь–июль 2025 года «РуссНефть» добыла 3,573 млн тонн нефти, что на 20 тыс. тонн выше плана, сообщил президент компании Евгений Толочек. По итогам всего года добыча может превысить плановый уровень на 69 тыс. тонн. В 2025-м компания намерена запустить 114 новых скважин, а прирост запасов нефти составит около 8 млн тонн. Объем инвестпрограммы за год может достичь рекордных 28,9 млрд рублей.

Прогнозы.

Пересмотр планов в сторону увеличения говорит о возможном изменении тенденции. В годовом отчете за 2024 год компания ожидала добычу на уровне 6,18 млн тонн нефти в 2025 году. Сейчас прогнозируется около 6,25 млн тонн, с учетом перевыполнения плана.

Рост инвестиций связан с масштабным вводом новых мощностей — 114 скважин станут наибольшим показателем с 2019 года.

Факторы роста.

Увеличение добычи во многом объясняется изменениями на мировом рынке нефти. ОПЕК+ постепенно сокращает ранее введенные ограничения, стремясь вернуть рыночные доли. Для «РуссНефти» это открывает возможности: после сокращений добычи, начавшихся в 2022 году, компания может перейти к фазе восстановления и наращивания объемов.

Влияние на акции.

Мы сохраняем «позитивный» взгляд на обыкновенные акции «РуссНефти» и подтверждаем целевую цену в 220 рублей. В первой половине 2025 года бумаги находились под давлением — сказалось снижение мировых цен на нефть и неопределенность с выплатой крупного кредита, срок погашения которого наступит в марте 2026 года. Однако при реструктуризации долговой нагрузки и росте цен на нефть в рублях у акций есть значительный апсайд.

Риски.

Главным вызовом остается предстоящий отток средств в начале 2026 года, связанный с выплатой кредита и возможным обратным выкупом привилегированных акций у ВТБ. Также сохраняется вероятность досрочного требования выплаты долга в случае нарушения ковенант по кредитному соглашению. Эти факторы остаются ключевыми рисками для инвестиционной привлекательности компании.

