Ослабление рубля может поддержать рост металлургической отрасли

В августе российские металлурги впервые с начала лета сократили объемы производства в месячном выражении. Согласно данным компании «Чермет», выпуск стали снизился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство проката — на 2%. В помесячной динамике это стало первым спадом за летний период.

Причиной снижения стало сочетание избыточного предложения и слабого спроса. Замедление спроса связано с негативными тенденциями в ключевых отраслях-потребителях металлопродукции — строительстве, машиностроении и автомобильной промышленности.

Оценка. Ситуацию можно охарактеризовать как умеренно негативную. В третьем квартале ожидается продолжение небольшого снижения, что связано с сезонным завершением строительных работ. Однако в начале 2026 года прогнозируется постепенное восстановление отрасли.

Влияние. Несмотря на сохраняющийся негативный взгляд на сектор, ослабление рубля во второй половине года может стать одним из основных факторов роста для металлургии. Дополнительную поддержку способно оказать снижение ключевой ставки: оживление ипотечного рынка приведет к росту строительной активности, что создаст дополнительный спрос на металлопродукцию.