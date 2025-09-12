Ожидали 16%, получили 17%: рынки не в восторге

Центробанк снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. При этом рынок и консенсус-прогноз ждали более мягкого шага – минус 200 б.п. и уровень 16%. В пресс-релизе сигнал остался прежним: дальнейшие решения будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Сам текст во многом повторяет июльский, но есть и важные уточнения:

Несмотря на то что инфляция опустилась ниже нижней границы прогноза, ЦБ обеспокоен её неоднородностью. Регулятор хочет видеть более выраженное замедление устойчивых ценовых показателей и снижение инфляционных ожиданий.

Отмечено ускорение кредитования в июле–августе, что может привести к росту по итогам года ближе к верхней границе прогноза 7–10%.

Особый акцент сделан на бюджет: дезинфляционного эффекта от него пока нет, напротив, сохраняются риски пересмотра среднесрочных ориентиров. ЦБ готов скорректировать позицию после публикации бюджета в конце сентября.

Наш взгляд

Во-первых, ЦБ явно ставит во главу угла борьбу с инфляцией, почти не опасаясь чрезмерного охлаждения экономики.

Во-вторых, решение можно рассматривать как страховку на случай реализации бюджетных рисков. Неформально регулятор дал понять правительству: мягкая бюджетная политика означает более высокую ставку.

В-третьих, валютный фактор на этот раз не сыграл роли – рубль вряд ли повлиял на выбор.

Что дальше?

Перспективы октябрьского заседания будут зависеть от бюджета, темпов кредитования и динамики инфляционных ожиданий. Наш прогноз на конец 2025 года остаётся в диапазоне 14–15%, на 2026-й – 10–11%. Основание для оптимизма – замедление инфляции до 6% и ниже (4% в 2025/26) при росте ВВП всего на 0,6% и 1–1,2% соответственно, то есть слабее оценок ЦБ и консенсуса.

Для рынка сегодняшнее решение – 17% и нейтральный тон с «бюджетными оговорками» – стало разочарованием. Однако сильного негатива по ОФЗ мы не ждём: долгосрочные ожидания (2026–27) на рынке были более сдержанными, чем у самого регулятора, а доходности 14,00–14,25% выглядят сбалансированными.

Сложнее ситуация у акций: для их роста одной низкой ставки мало, необходимы улучшения в экономике, рост прибылей и снижение геополитических рисков. На это потребуется время. Позитив лишь у рубля – высокая номинальная и реальная ставка продолжает его поддерживать.