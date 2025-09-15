Инвестиции на ИИС: как получить налоговые льготы

С помощью индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) можно не только инвестировать, но и существенно экономить на налогах. Разберёмся, какие преимущества даёт этот инструмент. Инвестируй с умом — растите капитал вместе с нами! CONOMY TERMINAL

Что такое ИИС

ИИС — это особый брокерский счёт, позволяющий покупать ценные бумаги и одновременно пользоваться налоговыми льготами от государства.

Основные налоговые преимущества

Инвестиционный вычет на взнос Государство возвращает часть уплаченного НДФЛ — от 13% до 22% суммы пополнения счёта.

Максимальная сумма, с которой считается вычет, — 400 000 рублей .

Вернуть можно до 52 000 рублей в год (а при повышенной ставке — до 88 000 рублей).

Подавать заявку на вычет можно ежегодно. Освобождение дохода от налога Весь доход от инвестиций на ИИС (до 30 млн рублей) не облагается НДФЛ.

Дополнительные возможности ИИС

Дивиденды поступают на банковский счёт и доступны для свободного использования.

До трёх счетов одновременно — можно открывать несколько ИИС для гибкого управления.

Вывод на лечение — разрешён без потери льгот.

Пополнение без ограничений — можно вносить любые суммы.

Срок владения

Чтобы сохранить налоговые льготы, важно соблюдать минимальный срок инвестирования:

сейчас — от 5 лет ;

постепенно он будет увеличен до 10 лет к 2031 году.

Во что можно инвестировать через ИИС

На счёте доступны: