Инвестиции на ИИС: как получить налоговые льготы

15 Сентября 2025
Conomy

С помощью индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) можно не только инвестировать, но и существенно экономить на налогах. Разберёмся, какие преимущества даёт этот инструмент.

Что такое ИИС

ИИС — это особый брокерский счёт, позволяющий покупать ценные бумаги и одновременно пользоваться налоговыми льготами от государства.

Основные налоговые преимущества

  1. Инвестиционный вычет на взнос

    • Государство возвращает часть уплаченного НДФЛ — от 13% до 22% суммы пополнения счёта.

    • Максимальная сумма, с которой считается вычет, — 400 000 рублей.

    • Вернуть можно до 52 000 рублей в год (а при повышенной ставке — до 88 000 рублей).

    • Подавать заявку на вычет можно ежегодно.

  2. Освобождение дохода от налога

    • Весь доход от инвестиций на ИИС (до 30 млн рублей) не облагается НДФЛ.

Дополнительные возможности ИИС

  • Дивиденды поступают на банковский счёт и доступны для свободного использования.

  • До трёх счетов одновременно — можно открывать несколько ИИС для гибкого управления.

  • Вывод на лечение — разрешён без потери льгот.

  • Пополнение без ограничений — можно вносить любые суммы.

Срок владения

Чтобы сохранить налоговые льготы, важно соблюдать минимальный срок инвестирования:

  • сейчас — от 5 лет;

  • постепенно он будет увеличен до 10 лет к 2031 году.

Во что можно инвестировать через ИИС

На счёте доступны:

  • акции и облигации российских компаний,

  • биржевые фонды,

  • валюты, драгоценные металлы,

  • фьючерсы и опционы.

