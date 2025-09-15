Ежемесячные выплаты и фиксированная доходность: портфель облигаций под управлением ИИ

Сегодня рассмотрим инвестиционный портфель, составленный из облигаций с фиксированным купоном. Такая стратегия позволяет зафиксировать привлекательную доходность на несколько лет вперед и получать регулярный денежный поток. Все бумаги подобраны из рейтинговых групп «А» и «А-» и имеют ежемесячные выплаты купона. По сути, такой портфель можно воспринимать как источник дополнительного дохода — «вторую зарплату».

Критерии отбора облигаций

Тип купона — фиксированный. Это дает возможность закрепить текущую доходность на фоне снижения ключевой ставки.

Ежемесячные выплаты. Частота выплат удобна для инвесторов, которые хотят оперативно реинвестировать полученные средства.

Кредитный рейтинг — «А» и «А-». В условиях рынка бумаги с более высоким рейтингом перегреты и не обеспечивают премии к ключевой ставке. Облигации выбранных категорий предлагают оптимальный баланс доходности и риска.

Доходность. Эффективная доходность портфеля должна превышать индикатор корпоративных облигаций Московской биржи RUCBTRANS с рейтингом от A-(RU)/ruA- до A+(RU)/ruA+.

Кому подходит такой портфель

Он будет интересен инвесторам, ищущим альтернативу банковским вкладам в условиях цикла снижения ключевой ставки. Портфель формирует стабильный денежный поток с возможностью ежемесячного реинвестирования, что особенно важно при высокой рыночной волатильности.

Роль искусственного интеллекта

Отбор облигаций осуществляет алгоритм на базе ИИ. При этом он учитывает исключительно параметры бумаг, торгуемых на вторичном рынке, не анализируя отчетность эмитентов и новости. За его работой следят эксперты, готовые корректировать состав портфеля в случае необходимости.

Эмитенты в портфеле