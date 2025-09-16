Хотите заработать до +44% за год и получать дивиденды?

Лукойл — одна из крупнейших нефтегазовых компаний России — остаётся привлекательной для инвесторов и способна обеспечить доходность до 44% в течение года.

Почему стоит обратить внимание на акции Лукойла?

💰 Регулярные дивиденды

Компания стабильно выплачивает дивиденды, направляя на них весь свободный денежный поток, даже в сложные экономические периоды.

📉 Байбэк (обратный выкуп акций)

Лукойл выкупил часть собственных бумаг с рынка. Теперь акций в обращении меньше, а значит, дивиденд на каждую из них может увеличиться.

📈 Оптимистичный прогноз

Сильный рубль в прошлом снижал прибыль экспортёров. Однако при снижении ключевой ставки ЦБ ожидается рост выручки в рублях, что поддержит финансовые показатели компании.

На фоне нестабильности рынка Лукойл продолжает показывать устойчивость и остаётся надёжным выбором для инвесторов. Потенциал роста акций — до +44% за год.