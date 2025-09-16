Рынок лихорадит

Во вторник, 16 сентября, российский рынок снова оказался в минусе, не дотянув до уровня 2900 пунктов. Утренняя попытка роста поддерживалась новостью о переносе публикации санкционного пакета ЕС, но вскоре негатив усилили сообщения Bloomberg о работе G7 над новыми ограничениями. Они могут затронуть банки, энергетику, платежные системы и торговлю нефтью.

Технически индекс Мосбиржи тяготеет к закрытию гэпа в районе 2790 пунктов, сильная поддержка расположена у 2720. Однако аналитики предупреждают: из-за низкой ликвидности высок риск ложных сигналов, поэтому спешить с покупками не стоит. Это подтвердил и резкий обвал фьючерса MXU5 более чем на 5% в середине дня, вызванный, вероятно, ошибочной заявкой.

ЦБ сохраняет жёсткий тон, указывая на высокие проинфляционные риски. Рынок не исключает паузы в снижении ключевой ставки в октябре.

Лидеры падения: БСП (-2,77%), Ozon (-2,31%), «РУСАЛ» (-2,26%), «Россети» (-2,06%), «Распадская» (-1,91%). Акции БСП снизились на фоне отчётности: прибыль банка за 8 месяцев упала на 6,2% г/г, в августе — на 41%.

Мосбиржа с 25 сентября остановит торги расписками Ozon в связи с редомициляцией. ВТБ объявил сбор заявок на допэмиссию и временно запрещены «шорты» в бумагах банка.

Фавориты дня: «Самолёт» (+1,99%), поддержанный продажей части проекта «Рублевские кварталы» для снижения долга, а также ДВМП (+0,79%), «Юнипро» (+0,65%), ВК (+0,61%).

Сырьё и валюта: Brent торгуется выше $67 за баррель, Light — около $63,7. Рубль слегка скорректировался: доллар — 82,95 руб., евро — 97,68 руб., юань — 11,6 руб. Ключевая поддержка для доллара — 82,6 руб., при её пробое