Мосбиржа на качелях: ВТБ тестирует инвесторов, «Санкт-Петербург» бьёт рекорды падения

Индекс Мосбиржи

16 сентября индекс снизился на 0,25% до 2802,77 пункта, опускаясь в моменте до 2778,51 — впервые ниже 2800 с августа. RTS вырос на 0,03%, до 1065,9. Утром 17 сентября индекс прибавляет 0,08%, торгуясь около 2805.

Рынок работает — когда работает стратегия. Зарабатывай с CONOMY TERMINAL

Падение замедлилось на фоне новостей о возможной встрече с участием США и переносе нового пакета санкций ЕС. Индекс протестировал нижнюю границу канала и может отскочить к 2850 пунктам, но сохраняются риски на фоне геополитики и монетарной неопределённости.

Акции ВТБ

Бумаги банка за два дня потеряли 4,5%, закрывшись 16 сентября на ₽72,97. Снижение связано с ожиданиями цены допэмиссии. Предварительный сбор заявок идёт с 16 по 18 сентября, окончательная цена будет объявлена 19 сентября и, вероятно, окажется близкой к рыночной.

Спрос уже превысил объём размещения, что снижает вероятность большого дисконта. Допэмиссия укрепит капитал банка и позволит сохранить высокую дивдоходность (около 20%). Бумаги интересны для спекулятивных сделок, но остаются риски новой эмиссии и неопределённости с устойчивостью бизнеса.

Акции банка «Санкт-Петербург»

16 сентября акции упали на 4,5%, до ₽343,7, после слабой отчётности за август: прибыль по РСБУ сократилась на 41% (до ₽2,6 млрд), чистый процентный доход — на 5,3%, комиссионный — на 9,3%.

Снижение связано с падением ключевой ставки ЦБ и особенностями бизнес-модели банка. Бумаги уже потеряли 16% за месяц, сломав восходящий тренд. В августе совет директоров рекомендовал снизить дивидендные выплаты до 30% прибыли (₽16,6 на акцию против ₽29,7 годом ранее). Поддержка на ₽350 не устояла, есть риск снижения к ₽300.