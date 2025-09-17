Краткосрочные инвестиционные идеи на российском рынке акций

Для возобновления восходящего тренда индекс МосБиржи должен подняться выше 2850 п., что выглядит реалистично. На полугодовом горизонте текущие цены акций привлекательны, возможны покупки с текущих уровней.

Фавориты

ЮГК — P/E 3,8х против 5,5х исторически и 8,6х у Полюса. Поддержка: высокие цены на золото, рост добычи, слабый рубль, возможная смена собственника. Ожидаем доходность 15–20% за 3 мес.

ВТБ — бенефициар снижения ставки ЦБ, рост чистой процентной маржи (1,5% в июле, прогноз до 2,4% в 2026 г.), возвращение к дивидендам.

ЛУКОЙЛ — выкуп и сокращение 11% акций, рост базы дивидендов. Прогнозная доходность от дивидендов ~5%. Один из лидеров сектора.

ЕвроТранс — рост выручки (+30%), EBITDA (+49%), прибыли (+45%) в I пол. 2025 г. Высокие дивиденды (суммарно >9 руб./акц.), при долге 2,8х EBITDA бумаги интересны краткосрочно.

Т-Технологии — прибыль +65% г/г, ROE ~30%, активные M&A. P/E 2025 — 5,1х против исторических 9,3х. Потенциал роста выше рынка.

ВК — улучшение рентабельности во II пол. 2025 г., драйвер — проект нацмессенджера Max. Позитив добавит снижение ставки ЦБ.