Краткосрочные инвестиционные идеи на российском рынке акций

17 Сентября 2025
Для возобновления восходящего тренда индекс МосБиржи должен подняться выше 2850 п., что выглядит реалистично. На полугодовом горизонте текущие цены акций привлекательны, возможны покупки с текущих уровней.

Фавориты

  • ЮГК — P/E 3,8х против 5,5х исторически и 8,6х у Полюса. Поддержка: высокие цены на золото, рост добычи, слабый рубль, возможная смена собственника. Ожидаем доходность 15–20% за 3 мес.

  • ВТБ — бенефициар снижения ставки ЦБ, рост чистой процентной маржи (1,5% в июле, прогноз до 2,4% в 2026 г.), возвращение к дивидендам.

  • ЛУКОЙЛ — выкуп и сокращение 11% акций, рост базы дивидендов. Прогнозная доходность от дивидендов ~5%. Один из лидеров сектора.

  • ЕвроТранс — рост выручки (+30%), EBITDA (+49%), прибыли (+45%) в I пол. 2025 г. Высокие дивиденды (суммарно >9 руб./акц.), при долге 2,8х EBITDA бумаги интересны краткосрочно.

  • Т-Технологии — прибыль +65% г/г, ROE ~30%, активные M&A. P/E 2025 — 5,1х против исторических 9,3х. Потенциал роста выше рынка.

  • ВК — улучшение рентабельности во II пол. 2025 г., драйвер — проект нацмессенджера Max. Позитив добавит снижение ставки ЦБ.

  • Яндекс — EV/EBITDA 7х, P/E 15х, низкий долг (0,3х). Сильные результаты и хорошие перспективы роста.

Аутсайдеры

  • Группа Позитив — убыток 5 млрд руб. в I пол. 2025 г., сокращение персонала. Бумаги будут отставать.

  • Московская биржа — сокращение процентных доходов, замедление комиссий, рост расходов. Прибыль и дивиденды будут снижаться.

  • Татнефть — падение прибыли, сокращение дивидендов (2% доходность). Потеря привлекательности.

  • МТС — дивиденды только через год, P/E 14х выше исторического. Хотя дивдоходность прогнозируется 16%, краткосрочно бумаги будут слабее индекса.

  • АЛРОСА — кризис в алмазной отрасли сохраняется.

  • РусГидро — капзатраты, долг 400 млрд руб., отрицательный денежный поток. Дивидендов не ждём.

  • ФСК–Россети — дивидендов нет, перспектив возобновления выплат в ближайшие годы не видно.

Идеи

  • Лонг Промомед — компания может начать выплачивать дивиденды в 2025 г.

  • Лонг ЮГК — недооценка и рост добычи после снятия ограничений.

