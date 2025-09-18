Мосбиржа ожидает до пяти IPO на российском рынке к концу 2025 года

Московская биржа заявила, что до конца 2025 года на российском рынке может состояться до пяти IPO. При этом предстоящее размещение акций «Дом.РФ» не станет единственным событием в этом сегменте.

На данный момент в 2025 году прошло лишь одно IPO — в марте на СПБ Бирже разместилась краудлендинговая платформа JetLend.

Интерес к рынку проявляет и госкомпания «Дом.РФ». О ее возможном IPO стало известно еще весной 2024 года. Тогда в Минфине допускали привлечение до 15 млрд рублей. В декабре того же года был принят закон, позволяющий институту развития стать публичным акционерным обществом с госдолей не менее 50% плюс одна акция (ранее государство должно было сохранять 100%). Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что размещение акций планируется в октябре–ноябре 2025-го, при этом на рынок может выйти не менее 5% капитала.

Не исключается и IPO «Сибура». Однако ключевым фактором остается оценка компании, которая зависит от рыночных мультипликаторов. Поэтому размещение может быть перенесено. Напомним, в декабре 2024 года «Сибур» подтвердил планы по выходу на Восточную биржу, не подпадающую под западные санкции. Организовать сделку должны ведущие финансовые институты, а капитализация холдинга, по оценкам экспертов, может превысить 3 трлн рублей. Впервые о возможности IPO компания заявляла еще в 2007 году, но сроки неоднократно сдвигались.

При этом высокие процентные ставки остаются серьезным препятствием для массового выхода бизнеса на рынок. По словам представителя Мосбиржи, ставка в 16–17% годовых все еще слишком велика для активизации IPO. История показывает: настоящий бум размещений в России наблюдался при уровне 4–8%. При ставке 12% рынок еще «дышит», а при 21% полностью замирает. Оптимальным сигналом для оживления эксперты считают уровень около 12%