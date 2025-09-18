«Сургутнефтегаз»: дивиденды по префам рискуют упасть до уровня «обычки»

Ключевые тезисы

По итогам 1 полугодия 2025 года «Сургутнефтегаз» фиксирует чистый убыток 453 млрд ₽.

Финансовый результат в большей степени зависит от переоценки валютной «кубышки», чем от операционной деятельности.

При текущем курсе рубля дивиденды по префам в 2026 году могут сравняться с «обычкой» — около 0,95 ₽ на акцию.

Реалистичный прогноз дивидендов по префам — до 3 ₽.

Анализ ситуации

Во втором квартале 2025 года убыток сократился до 13 млрд ₽ против 440 млрд ₽ в первом, что подтверждает критическую зависимость компании от валютных курсов. Сумма валютных активов на конец полугодия оценивается в 5,5 трлн ₽, снизившись на 200 млрд ₽ за квартал.

Текущий курс доллара (~82 ₽) исключает курсовые убытки в третьем квартале, но не позволяет компании выйти в плюс по итогам девяти месяцев. Ключевая интрига сосредоточена в четвертом квартале: при ослаблении рубля до 95 ₽/$ дивиденды могут быть выше минимальных, однако достичь базы конца 2024 года (101,6 ₽/$) маловероятно.

Рекомендации