«Сургутнефтегаз»: дивиденды по префам рискуют упасть до уровня «обычки»
- 18 Сентября 2025
Ключевые тезисы
По итогам 1 полугодия 2025 года «Сургутнефтегаз» фиксирует чистый убыток 453 млрд ₽.
Финансовый результат в большей степени зависит от переоценки валютной «кубышки», чем от операционной деятельности.
При текущем курсе рубля дивиденды по префам в 2026 году могут сравняться с «обычкой» — около 0,95 ₽ на акцию.
Реалистичный прогноз дивидендов по префам — до 3 ₽.
Анализ ситуации
Во втором квартале 2025 года убыток сократился до 13 млрд ₽ против 440 млрд ₽ в первом, что подтверждает критическую зависимость компании от валютных курсов. Сумма валютных активов на конец полугодия оценивается в 5,5 трлн ₽, снизившись на 200 млрд ₽ за квартал.
Текущий курс доллара (~82 ₽) исключает курсовые убытки в третьем квартале, но не позволяет компании выйти в плюс по итогам девяти месяцев. Ключевая интрига сосредоточена в четвертом квартале: при ослаблении рубля до 95 ₽/$ дивиденды могут быть выше минимальных, однако достичь базы конца 2024 года (101,6 ₽/$) маловероятно.
Рекомендации
Дивидендные ожидания на 2026 год низкие — 0,95–3 ₽ на преф.
SNGSP остается инструментом спекуляций на ослабление рубля, а не дивидендной истории.
Более рациональная стратегия для валютных инвесторов — покупка валюты напрямую или вложения в валютные облигации.