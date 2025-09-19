Дисконт выше ожиданий, спрос рекордный: итоги допэмиссии ВТБ

ВТБ объявил цену размещения новых акций в рамках дополнительной эмиссии — 67 рублей за обыкновенную акцию. Объем выпуска составит до 1,264 млрд бумаг, из которых 1,169 млрд будут размещены на бирже, а до 94,8 млн — в рамках преимущественного права акционеров.

Общий объем привлеченных средств оценивается в 84,7 млрд рублей, что соответствует планам менеджмента банка. В результате количество обыкновенных акций в обращении вырастет на 23,5%. При этом дисконт к рыночной стоимости составил 7%, что выше ожиданий аналитиков (5%).

Согласно информации банка, на розничных инвесторов пришлось 41% биржевого размещения, оставшиеся 59% распределены среди институциональных участников, включая якорного инвестора. Средний уровень аллокации для частных инвесторов составил 30%, а общий спрос достиг 180 млрд рублей.

Оценка. Новость можно считать нейтральной: дисконт оказался немного выше прогнозов, но сильный интерес со стороны розничных инвесторов поддерживает позитивное восприятие сделки. Объем эмиссии в целом совпадает с ожиданиями аналитиков.

Влияние. Сохраняется «позитивный» взгляд на акции банка. Ожидается, что смягчение денежно-кредитной политики окажет благоприятное влияние на чистую процентную маржу. Бумаги ВТБ сейчас торгуются с мультипликатором P/E на 2025 год около 1x при среднем историческом значении в 3,6x.