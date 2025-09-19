Какие бумаги выглядят перспективно на фоне падения рынка
- 19 Сентября 2025
В четверг на российском фондовом рынке продолжились продажи. По итогам дня индекс Мосбиржи потерял 1,4%, при этом все наиболее ликвидные бумаги закрылись в минусе, кроме акций «Северстали», которые показали нулевую динамику.
Причины снижения
Резкое ухудшение настроений связано с рядом факторов:
ожидания новых санкций ЕС, которые могут затронуть нефтегазовый сектор и так называемый «теневой флот»;
обсуждение возможного повышения НДС для пополнения бюджета;
заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости жесткой борьбы с инфляцией, что предполагает более осторожное снижение ключевой ставки.
В итоге индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2800 пунктов и продолжил падение на вечерних торгах. С утра в пятницу рынок также демонстрирует слабость.
Техническая картина
Сейчас движение направлено к важному уровню поддержки — 2720 пунктов. Вероятность его пробоя выглядит невысокой, поэтому именно в этом диапазоне могут появиться интересные точки для спекулятивных покупок.
Интересные сектора и бумаги
Банковский сектор: по-прежнему сильными выглядят акции Сбера и Т Технологий.
Ритейл: внимание заслуживают «Магнит», Fix Price и X5 Group, чьи бумаги с сегодняшнего дня включены в расчет индекса Мосбиржи.
Сырьевые компании: интересны акции «Норникеля», так как смягчение политики ФРС США поддерживает цены на металлы. На рынке платины уже фиксируется дефицит, а спрос на палладий и никель может вырасти.
Что избегать
Акции «Газпрома» выглядят слабо: компания потеряла 1,8% после сообщений, что государство не планирует налогово поддерживать строительство «Силы Сибири 2». Это означает, что свободные средства будут направлены на проект, а дивиденды в ближайшие годы маловероятны. Для среднесрочных инвестиций бумага не кажется привлекательной.
Валютный рынок
Курс юань–рубль показывает признаки затухания роста. На дневном графике сформировался «хвост» вниз, указывающий на продажи валюты. Девальвация рубля в перспективе остается неизбежной, однако сейчас есть шанс купить иностранную валюту по более выгодной цене в ближайшие дни.