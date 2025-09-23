Байбэки «Лукойла»: как они влияют на акционеров

«Лукойл» остаётся одной из немногих российских компаний, стабильно использующих обратный выкуп акций как инструмент работы с капиталом.

В отчёте за первое полугодие компания сообщила о рекордной программе buyback: на выкуп было направлено 654 млрд рублей. В период с конца 2024 по начало 2025 года «Лукойл» приобрёл 105 млн собственных акций, что составляет около 13% уставного капитала.

Рынок воспринял новость позитивно: байбэк поддерживает котировки и фактически выступает альтернативной формой возврата прибыли акционерам — наряду с дивидендами.

Как развивались байбэки компании

Обратный выкуп акций для «Лукойла» не новость. За последние годы компания регулярно прибегала к этому механизму:

2010 год — выкуплено 12,6% акций у ConocoPhillips;

2011–2015 годы — приобретено с рынка ещё 3,6% акций;

2018–2019 годы — потрачено $3 млрд на выкуп 4,96% бумаг.

Погашение акций

Большая часть выкупленных бумаг не возвращалась на рынок:

в 2018 году аннулировано 100 млн акций;

в 2019 году — 35 млн;

в 2020 году — свыше 22 млн.

Кроме того, в августе компания заявила о намерении погасить ещё 76 млн акций.

Что это значит для акционеров

С учётом всех программ количество акций «Лукойла» за последние шесть лет уменьшилось на 27,4%. Их становится всё меньше, что усиливает долю каждого акционера и поддерживает капитализацию компании.