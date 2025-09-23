«Т-Технологии»: рост акций и новые ориентиры по прибыли

Ценные бумаги компании «Т-Технологии» подорожали почти на 1,5% после публикации отчетности за август 2025 года.

Инвесторов особенно заинтересовало подтверждение того, что компания сохраняет практику ежеквартальных дивидендных выплат. Финансовые результаты по МСФО за третий квартал будут раскрыты в ноябре, а ближайшие дивиденды акционеры смогут получить уже в октябре: совет директоров рекомендовал направить на выплаты 35 рублей на акцию.

В компании подчеркнули, что прогнозы по ключевым показателям на 2025 год остаются прежними: рост операционной чистой прибыли — не менее 40%, а рентабельность капитала (ROE) — 30% и выше.

Согласно опубликованным операционным данным за август, кредитный портфель группы превысил 3 трлн рублей, увеличившись на 0,9% за месяц и на 15,5% с начала года. Объем клиентских средств и активов под управлением достиг 5,9 трлн рублей, что на 11% выше уровня начала года.