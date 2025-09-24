Рынок акций рушится: индекс Мосбиржи пробивает поддержку

Во вторник на российском рынке наблюдались попытки восстановления, наметившиеся ещё накануне вечером. Индекс Мосбиржи успел прибавить 0,6%, однако к концу сессии ситуация резко ухудшилась. Поводом стали новые заявления президента США Дональда Трампа, негативно касавшиеся России. В результате инвесторы перешли к активным продажам, и индекс потерял 1,9%, закрывшись ниже отметки 2700 пунктов.

Наибольшее давление испытали бумаги, традиционно чувствительные к геополитическим рискам: СПБ Биржа (-4,2%), «Аэрофлот» (-4,1%), «НоваТЭК» и «Совкомфлот» (по -3,3%). Дополнительным негативом стали свежие данные Банка России о росте кредитования в августе. Эти цифры совпали с динамикой, ранее отражённой в статистике Сбербанка, и подтвердили усиление потребительского заимствования. Такой тренд повышает инфляционные риски и снижает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ЦБ уже в октябре.

На фоне общего снижения выделились акции Банка «Санкт-Петербург», подорожавшие на 1,3%. Бумаги выглядят перепроданными как с технической, так и с фундаментальной точки зрения. Мы ранее рекомендовали их как для краткосрочных покупок на отскоке, так и для включения в среднесрочные портфели. Дешёвое фондирование делает банк бенефициаром высоких ставок.

Бумаги «Т Технологии» снизились лишь на 0,4% благодаря сильным августовским результатам и подтверждённым прогнозам по росту годовой прибыли минимум на 40%. Акция остаётся среди наших приоритетов.

Внешнеполитические риски продолжают поддерживать золото, которое обновило исторические максимумы, поэтому мы сохраняем «Полюс» в рекомендациях. Дополнительное внимание стоит уделить «Норникелю», выигрывающему от роста цен на платину.

С технической точки зрения рынок выглядит слабо. Попытка отскока, начавшаяся в понедельник, не получила развития, а индекс Мосбиржи тестирует нижнюю границу поддержки 2700–2720 пунктов. Пробой этого диапазона откроет дорогу к годовым минимумам в районе 2600. Сегодняшняя сессия может стать определяющей.