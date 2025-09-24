+30% за полгода? Мы знаем как.

Ищете возможности для дохода выше рынка? Акции «Новатэка» могут показать двузначный рост уже за 6 месяцев. Компания сохраняет устойчивость даже в нестабильных условиях.

Что поддерживает потенциал акций:

· Арктик СПГ-2: первый груз доставлен в Китай, запуск проекта усиливает экспортный потенциал.

Рост выручки и прибыли в 2024 году, устойчивость к колебаниям рынка.

· Ослабление рубля: как крупный экспортер, «Новатэк» выигрывает от снижения курса после снижения ключевой ставки.

· Стабильные дивиденды: за первое полугодие 2024 года рекомендованы выплаты 35,5 руб. на акцию.

· Глобальный спрос на СПГ, особенно в Азии и Европе

Аналитики считают, что сейчас удачное время для покупки, с возможным доходом до 30% за полгода.

