Какие облигации могут быть интересны на просадке

Сейчас особенно стоит присмотреться к длинным выпускам — именно они сильнее всего скорректировались и позволяют зафиксировать привлекательную доходность на длительный срок.

Ваш путь к стабильному доходу начинается здесь

🔹 ОФЗ

На рынке самые длинные бумаги с фиксированным купоном — это государственные облигации.

Например, ОФЗ-26238: их цена снизилась с 64% до 59% от номинала, а доходность выросла до 14% годовых. Если к лету 2026 ставка по выпуску опустится до 12%, стоимость поднимется примерно до 68%. Это даст около +15% к цене плюс 7% по купону. В пересчёте — около 22% годовых, что выглядит весьма привлекательно.

🔹 Корпоративные облигации

Среди длинных корпоративных бумаг также можно найти интересные варианты — они обычно предлагают более высокий купон.

Выпуск РЖД-38 с погашением через 4,5 года сегодня даёт 14,7% годовых. При снижении доходности до 13% к середине 2026 года итоговая доходность также составит порядка 22% годовых.

Аналогичная ситуация и с выпуском Атомэнергопрома с погашением в 2030 году.

🔹 Облигации с плавающим купоном

Отказываться от них тоже не стоит: сейчас такие бумаги дают на 2–3 п.п. выше ключевой ставки. Это хороший вариант для долгосрочного вложения.

🔹 Валютные облигации

Отдельная идея — бумаги в долларах с расчётами в рублях. Если к концу 2025 года доллар укрепится хотя бы на 20%, инвестор сможет получить двузначную доходность.