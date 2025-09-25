ИИ превратил $100 школьника в +23,8%: эксперимент, который удивил рынок

Что будет, если передать деньги на управление искусственному интеллекту? Один старшеклассник решил проверить это на практике — и результат превзошёл все ожидания.

+23,8% против +3% у рынка

Эксперимент начался со скромных $100. За первый месяц виртуальный портфель под управлением ИИ вырос почти на четверть — +23,8%.

Для сравнения: индекс Russell 2000 прибавил лишь 3,9%, а биотехнологический XBI — 3,5%.

ИИ оказался куда успешнее целых фондовых индексов.

Как работает схема

Школьник построил протокол:

каждый день он передавал ИИ свежие данные о рынке,

ИИ выбирал акции, рассчитывал позиции и выставлял стоп-лоссы,

сам школьник только фиксировал сделки через Yahoo Finance.

Одна из лучших идей — покупка акций CADL, которые принесли около +50% прибыли. Причём ИИ не стал «жадничать» и вовремя закрыл позицию.

Не первый такой опыт

На Reddit уже был похожий эксперимент — там ИИ тоже показал доходность около +25%. Но в отличие от анонимного трейдера, школьник ведёт всё более системно и даже публикует отчёты.

Любопытно, что взрослые инвесторы тоже пробовали доверять ИИ свои $100 и получали примерно те же результаты. Но здесь речь идёт о подростке, что делает историю ещё ярче.

«Дело моей жизни»

Сам школьник называет эксперимент «проектом всей жизни» и планирует продолжать его до конца года. Цель у него двойная:

проверить, как далеко может зайти ИИ в инвестициях,

и создать образовательный контент для ровесников, чтобы показать: инвестиции доступны каждому.

