ИИ превратил $100 школьника в +23,8%: эксперимент, который удивил рынок
- 25 Сентября 2025
Что будет, если передать деньги на управление искусственному интеллекту? Один старшеклассник решил проверить это на практике — и результат превзошёл все ожидания.
+23,8% против +3% у рынка
Эксперимент начался со скромных $100. За первый месяц виртуальный портфель под управлением ИИ вырос почти на четверть — +23,8%.
Для сравнения: индекс Russell 2000 прибавил лишь 3,9%, а биотехнологический XBI — 3,5%.
ИИ оказался куда успешнее целых фондовых индексов.
Как работает схема
Школьник построил протокол:
каждый день он передавал ИИ свежие данные о рынке,
ИИ выбирал акции, рассчитывал позиции и выставлял стоп-лоссы,
сам школьник только фиксировал сделки через Yahoo Finance.
Одна из лучших идей — покупка акций CADL, которые принесли около +50% прибыли. Причём ИИ не стал «жадничать» и вовремя закрыл позицию.
Не первый такой опыт
На Reddit уже был похожий эксперимент — там ИИ тоже показал доходность около +25%. Но в отличие от анонимного трейдера, школьник ведёт всё более системно и даже публикует отчёты.
Любопытно, что взрослые инвесторы тоже пробовали доверять ИИ свои $100 и получали примерно те же результаты. Но здесь речь идёт о подростке, что делает историю ещё ярче.
«Дело моей жизни»
Сам школьник называет эксперимент «проектом всей жизни» и планирует продолжать его до конца года. Цель у него двойная:
проверить, как далеко может зайти ИИ в инвестициях,
и создать образовательный контент для ровесников, чтобы показать: инвестиции доступны каждому.
