  1. Главная
  2. Аналитика
  3. Статьи
  4. Доходность до 24,98% годовых: новые размещения на рынке IBO

26 Сентября 2025
Conomy

После коррекции на долговом рынке доходности облигаций с фиксированным купоном вновь выросли. Первичный рынок предлагает интересные варианты как для спекуляций, так и для долгосрочного удержания.

ЕвроТранс (БО-001Р-08)

  • Эмитент: оператор АЗК «Трасса», выручка за 1П2025 — 107,1 млрд руб. (+30%), чистая прибыль — 3,2 млрд руб. (+45%).

  • Выпуск: 4,5 млрд руб., срок 5 лет, амортизация, рейтинг A- (АКРА).

  • Купоны: 21% → 19% → 17% → 15%.

  • Доступен неквалам.

  • Комментарий: стартовый купон выглядит привлекательно, но сложные условия и амортизация снижают инвестиционную привлекательность для долгосрока. Подходит скорее для спекулятивной игры.

Электрорешения (001Р-02)

  • Эмитент: производитель электрооборудования EKF. Выручка 2024 — 21,7 млрд руб. (+31%), чистая прибыль снизилась на 29%.

  • Выпуск: 1 млрд руб., срок 2 года, без оферты и амортизации, рейтинг BBB (негативный).

  • Купон: ориентир 22,5% (YTM 24,98%).

  • Доступен неквалам.

  • Комментарий: доходность выше уже торгующегося выпуска (21,6%). Бумага интересна для фиксации высокой ставки, но слабая отчетность и «негативный» прогноз ограничивают привлекательность.

Селигдар (001Р-06)

  • Эмитент: золотодобывающий холдинг. Выручка 1П2025 — 28,5 млрд руб. (+36%), чистый убыток 2,1 млрд руб., долг растет (NetDebt/EBITDA 3,26x).

  • Выпуск: 3 млрд руб., срок 2,5 года, купон 17,25% (YTM 18,68%), рейтинг A+ (Эксперт РА).

  • Доступен неквалам.

  • Комментарий: условия аналогичны уже торгующемуся выпуску (YTM 18,7%). При сохраняющихся убытках и высокой долговой нагрузке апсайд отсутствует. Есть более надежные альтернативы с сопоставимой доходностью.

👉 Итог:

  • Наиболее интересен выпуск Электрорешений (доходность почти 25%).

  • ЕвроТранс может дать краткосрочный апсайд, но не для долгосрочного инвестора.

  • Селигдар выглядит слабее аналогов и вряд ли принесет выгоду.

