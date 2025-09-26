Доходность до 24,98% годовых: новые размещения на рынке IBO

После коррекции на долговом рынке доходности облигаций с фиксированным купоном вновь выросли. Первичный рынок предлагает интересные варианты как для спекуляций, так и для долгосрочного удержания.

ЕвроТранс (БО-001Р-08)

Эмитент: оператор АЗК «Трасса», выручка за 1П2025 — 107,1 млрд руб. (+30%), чистая прибыль — 3,2 млрд руб. (+45%).

Выпуск: 4,5 млрд руб., срок 5 лет, амортизация, рейтинг A- (АКРА).

Купоны: 21% → 19% → 17% → 15%.

Доступен неквалам.

Комментарий: стартовый купон выглядит привлекательно, но сложные условия и амортизация снижают инвестиционную привлекательность для долгосрока. Подходит скорее для спекулятивной игры.

Электрорешения (001Р-02)

Эмитент: производитель электрооборудования EKF. Выручка 2024 — 21,7 млрд руб. (+31%), чистая прибыль снизилась на 29%.

Выпуск: 1 млрд руб., срок 2 года, без оферты и амортизации, рейтинг BBB (негативный).

Купон: ориентир 22,5% (YTM 24,98%).

Доступен неквалам.

Комментарий: доходность выше уже торгующегося выпуска (21,6%). Бумага интересна для фиксации высокой ставки, но слабая отчетность и «негативный» прогноз ограничивают привлекательность.

Селигдар (001Р-06)

Эмитент: золотодобывающий холдинг. Выручка 1П2025 — 28,5 млрд руб. (+36%), чистый убыток 2,1 млрд руб., долг растет (NetDebt/EBITDA 3,26x).

Выпуск: 3 млрд руб., срок 2,5 года, купон 17,25% (YTM 18,68%), рейтинг A+ (Эксперт РА).

Доступен неквалам.

Комментарий: условия аналогичны уже торгующемуся выпуску (YTM 18,7%). При сохраняющихся убытках и высокой долговой нагрузке апсайд отсутствует. Есть более надежные альтернативы с сопоставимой доходностью.

