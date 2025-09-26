АФК „Система“: убытки сегодня, надежды на IPO завтра

Финансовые результаты АФК «Система» во втором квартале выглядят неоднозначно.

Основные показатели:

Выручка — 617 млрд ₽ (+7% г/г);

OIBDA — 94 млрд ₽ (+20% г/г);

Чистый убыток — 82 млрд ₽ (год назад компания зафиксировала прибыль 4 млрд ₽).

Рост в «дочках»:

Лучшие результаты по темпам роста выручки показали:

«Медси» (+24% г/г) — органическое расширение сети, рост среднего чека, устойчивый спрос;

«Эталон» (+17% г/г) — завершение проектов прошлых лет и повышение цен;

МТС (+14% г/г) — рост клиентской базы и развитие рекламных сервисов.

Однако падение продаж в «Сегеже» и «Степи» нивелировало часть положительного эффекта. По показателю OIBDA лидерами также стали МТС, «Медси» и «Биннофарм» — именно они обеспечили основной прирост.

Причины убытков:

Главный фактор — высокие процентные расходы, а также слабые балансы у «Сегежи», МТС и «Эталона». Около трети всей выручки уходит на обслуживание долга. Свободные денежные потоки корпорации полностью направляются на инвестиции в «дочек». Займы перекрываются рефинансированием и выпуском облигаций.

Долговая нагрузка:

На корпоративный центр приходится долг в 382 млрд ₽, что составляет 27% всех обязательств группы. Больше задолженность только у МТС.

Стратегия выхода:

Ситуацию компания может изменить только за счет IPO дочерних структур. Но менеджмент ждет снижения ключевой ставки, чтобы провести размещения на более выгодных условиях. Пока ЦБ снижает ставку медленно, АФК вынуждена поддерживать дочерние активы и обслуживать долги собственными средствами.

Частично убытки компенсируются дивидендами от МТС и поступлениями от продажи активов. Так, «Эталон» готов оплатить сделки через допэмиссию. Но это лишь временная подстраховка.

Инвестиционная идея:

В акциях AFKS можно рассматривать спекулятивную ставку на снижение ключевой ставки и предстоящие IPO в 2026 году. В числе кандидатов на размещение — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos. Эти активы обладают более сильным балансом и динамикой роста, чем материнская компания, что позволит продать их дороже.

Оптимальный момент для покупки AFKS — ближе к анонсам размещений. Но история остается рискованной: бумаги крайне чувствительны к ставке, и темпы действий ЦБ пока не вселяют оптимизма.