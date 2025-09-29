Билл Гейтс держит почти все деньги в трёх акциях — узнай какие!

Билл Гейтс ещё в 1999 году стал первым «сантибиллионером». Сегодня его состояние почти не выросло по сравнению с тем временем, так как большую часть он передал Фонду Билла и Мелинды Гейтс. Активы фонда управляются через трастовый портфель стоимостью около $48 млрд, две трети которого сосредоточены всего в трёх компаниях.

1. Microsoft — 28% портфеля ($13,4 млрд)

Главный актив фонда. Несмотря на частичные продажи для финансирования проектов, акции Microsoft остаются ключевыми благодаря росту облачных сервисов Azure и развитию искусственного интеллекта. Компания продолжает активно инвестировать в инфраструктуру и показывает высокий рост выручки.

2. Berkshire Hathaway — 25% ($11,8 млрд)

Фонд получил значительную долю от пожертвований Уоррена Баффетта. Несмотря на падение котировок после его ухода с поста гендиректора, операционные показатели конгломерата остаются сильными. Компания обладает большим запасом ликвидности для новых инвестиций.

3. Waste Management — 15% ($7 млрд)

Один из самых стабильных активов фонда. Waste Management владеет более чем 250 объектами по переработке и утилизации отходов, защищённых от конкуренции бюрократическими барьерами. Компания демонстрирует устойчивую прибыльность и рост EBITDA, несмотря на сложности с интеграцией новых бизнес-направлений.

👉 Фонд Гейтса следует стратегии инвестиций в крупные устойчивые компании с сильными конкурентными преимуществами и долгосрочным потенциалом роста.