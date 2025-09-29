Осенние дивиденды: какие компании порадуют акционеров
- 29 Сентября 2025
Этой осенью инвесторов ждёт целая серия дивидендных выплат. Разберёмся, кто и сколько готов поделиться прибылью.
Банк «Санкт-Петербург»
Дивдоходность: 4,9%
Последний день для покупки: 3 октября
Финансовая организация снизила коэффициент выплат с 50% до 30%, чем огорчила держателей акций. Однако падение котировок на 13% выглядит чрезмерным и может открыть возможности для покупок.
Светофор
Дивдоходность: 10,42%
Последний день для покупки: 13 октября
Это первая дивидендная выплата с момента появления «префов» компании на бирже в прошлом году.
Евротранс
Дивдоходность: 5,95%
Последний день для покупки: 17 октября
Эмитент придерживается ежеквартальной практики выплат, обеспечивая совокупную доходность выше 15% годовых.
НоваБев
Дивдоходность: 4,98%
Последний день для покупки: 16 октября
Компания радует не только двузначной годовой дивдоходностью. В первом полугодии она ещё и выкупила с рынка 5% собственных акций.
Самараэнерго
Дивдоходность: 7,34%
Последний день для покупки: 14 октября
Более десяти лет компания аккумулировала средства. Рынок ожидал масштабных выплат всех накоплений, но прогнозы оказались слишком оптимистичными.
ОГК-2
Дивдоходность: 14,78%
Последний день для покупки: 4 ноября
Неприятный сюрприз после отказа от дивидендов за 2024 год обернулся щедрой осенней выплатой. Инвесторы ждут, последуют ли её примеру «сестры» — ТГК-1 и «Мосэнерго», которые также отказались от годовых дивидендов.
