Осенние дивиденды: какие компании порадуют акционеров

Этой осенью инвесторов ждёт целая серия дивидендных выплат. Разберёмся, кто и сколько готов поделиться прибылью.

Банк «Санкт-Петербург»

Дивдоходность: 4,9%

Последний день для покупки: 3 октября

Финансовая организация снизила коэффициент выплат с 50% до 30%, чем огорчила держателей акций. Однако падение котировок на 13% выглядит чрезмерным и может открыть возможности для покупок.

Светофор

Дивдоходность: 10,42%

Последний день для покупки: 13 октября

Это первая дивидендная выплата с момента появления «префов» компании на бирже в прошлом году.

Евротранс

Дивдоходность: 5,95%

Последний день для покупки: 17 октября

Эмитент придерживается ежеквартальной практики выплат, обеспечивая совокупную доходность выше 15% годовых.

НоваБев

Дивдоходность: 4,98%

Последний день для покупки: 16 октября

Компания радует не только двузначной годовой дивдоходностью. В первом полугодии она ещё и выкупила с рынка 5% собственных акций.

Самараэнерго

Дивдоходность: 7,34%

Последний день для покупки: 14 октября

Более десяти лет компания аккумулировала средства. Рынок ожидал масштабных выплат всех накоплений, но прогнозы оказались слишком оптимистичными.

ОГК-2

Дивдоходность: 14,78%

Последний день для покупки: 4 ноября

Неприятный сюрприз после отказа от дивидендов за 2024 год обернулся щедрой осенней выплатой. Инвесторы ждут, последуют ли её примеру «сестры» — ТГК-1 и «Мосэнерго», которые также отказались от годовых дивидендов.

