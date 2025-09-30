Доход по вкладам падает: куда двигаться инвестору?

Вклады теряют привлекательность

Сентябрь подтвердил тренд на снижение ставок: ключевая ставка ЦБ опустилась до 17% против 21% в июне. Банковские депозиты становятся всё менее выгодными, причём их доходность падает быстрее самой ключевой ставки — банкам просто неинтересны «дорогие» вклады.

На этом фоне многие частные инвесторы ищут альтернативы и всё активнее переводят деньги в облигации и акции.

Перспективы ключевой ставки

С июня ставка ЦБ снизилась на 4 п.п. — с 21% до 17%. По оценкам экспертов, к концу года она может составить 14–15%. Банки же, предвидя это, уже сейчас урезают ставки по депозитам.

Многие вкладчики сталкиваются с тем, что срок старых вкладов, открытых год назад под высокий процент, подходит к концу, а новые условия выглядят куда менее привлекательными. В результате интерес к фондовому рынку растёт.

Облигации: фиксированный доход и рост цены

Сегодня доходность ряда выпусков ОФЗ превышает инфляцию и достигает двузначных значений. При этом облигации с фиксированным купоном получают дополнительное преимущество: при снижении ключевой ставки их рыночная стоимость растёт.

Особое внимание эксперты советуют уделить долгосрочным ОФЗ и корпоративным облигациям — именно они наиболее чувствительны к смягчению денежной политики.

Если же инвестору сложно самостоятельно подбирать инструменты, всё большее распространение получают паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Управляющие компании формируют сбалансированный портфель, а вложения в ПИФы позволяют получать регулярный доход, который нередко реинвестируется и повышает итоговую доходность.

Как защититься от девальвации рубля

По прогнозам аналитиков, доллар может подняться до 90–95 рублей уже к концу года, а в дальнейшем рубль рискует ослабнуть ещё сильнее. Один из консервативных способов хеджирования валютных рисков — замещающие и валютные облигации крупных российских компаний.

Эти бумаги выпускаются в рамках российской инфраструктуры, что минимизирует риски неплатежей, а выплаты производятся в рублях по курсу ЦБ. Таким образом, инвестор одновременно получает защиту от девальвации и процентный доход.

Современные сервисы, такие как CONOMY TERMINAL, позволяют собрать диверсифицированный портфель буквально в пару кликов.

Акции: потенциал на долгосроке

Хотя облигации выглядят более надёжным вариантом, игнорировать акции не стоит. В условиях снижения ставки и слабого рубля фондовый рынок получает стимулы к росту. Эксперты прогнозируют, что индекс Мосбиржи может достичь 3300 пунктов уже к концу года. При улучшении геополитики отдельные акции способны показать двузначную доходность.

Тем не менее риски у акций выше, чем у облигаций. Поэтому инвесторам важно подходить к выбору бумаг осторожно и по возможности советоваться с профессиональными консультантами.