ВТБ: рост до 40% и рекордные выплаты акционерам

За ближайшие полгода акции ВТБ могут вырасти до +40%, при этом инвесторы могут рассчитывать ещё и на высокие дивиденды.

1. Новая дивидендная политика

Банк закрепил правило направлять 50% прибыли на выплаты акционерам. Уже в 2025 году дивидендная доходность способна превысить 25% — один из лучших показателей на рынке.

2. Привлекательная оценка

По ключевым мультипликаторам акции ВТБ выглядят существенно дешевле, чем бумаги конкурентов. Это создаёт дополнительный потенциал роста.

3. Ушли риски допэмиссии

Ранее котировки находились под давлением из-за неопределённости с параметрами дополнительной эмиссии. Сейчас условия ясны, и фактор риска снят.

📈 В итоге: ВТБ остаётся одной из самых недооценённых идей в банковском секторе. Бумаги могут показать заметный рост уже в ближайшие месяцы, а щедрые дивиденды сделают инвестицию ещё более привлекательной.