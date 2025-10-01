Нефтедоллары и укрепление рубля: итоги сентября

Сентябрь стал тяжёлым месяцем для инвесторов: индекс МосБиржи упал на 7,41%, подтвердив худшую историческую динамику (-1,25% в среднем). Давление оказали рост налогов, пауза мирного трека, заявления о завершении снижения ставки и корпоративные истории. Особенно пострадал IT-сектор: с 2026 года для отрасли вводят налог на прибыль 5% и повышают льготные взносы с 7,6% до 15%, что обрушило акции на минимумы.

Поддержкой рынку служит нефть: морской экспорт достиг 16-месячного максимума (3,62 млн барр./сут.), хотя Brent за месяц потерял 4% и опустился до $66,3. Приток нефтедолларов совпал с укреплением рубля: доллар опустился ниже 83 руб., при прогнозах колебаний в диапазоне 81–85. Дополнительный фактор — ослабление доллара США из-за риска шатдауна.

В корпоративном секторе выделились «М.Видео» (+44% за два дня на новости о возможном вхождении JD.com), buyback «Софтлайна» (1,2 млн акций) и позитивные прогнозы ИКС5 по EBITDA (5,8–6%) и росту выручки (20%).